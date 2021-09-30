سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

2021/09/30 | 19:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته في الأراضي اللبنانية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.الحدث قيد التحقيق".ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن أي تفاصيل حول الحادث.واتهمت السلطات اللبنانية القوات الإسرائيلية مرارا بخرق الحدود الجوية للبنان بما في ذلك لشن عمليات عسكرية في سوريا.ويأتي هذا الحادث بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم 22 ايلول عن سقوط مروحية مسيرة لقواته داخل الأراضي السورية بسبب خلل فني./انتهى9

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