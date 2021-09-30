بيان المرجعية الدينية وفيزياء كَلكَامش! - طلال الربيعي

2021/09/30 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي اني اعتقد ان الفلسفة هي المنقذ, عموما وفي منطقتنا بالأخص, وليس دفن الرأس في الرمال عن طريق تدين حقيقي او مزيف (والاثنان سيان) او خلافه.



وبيان المرجع الديني العراقي السيستانيhttps://www.sistani.org/arabic/statement/26536/ الذي يدعو فيه العراقيين للانتخاب يسجل للأسف حقيقة اغفال النظر ا ......





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