اللجنة الأمنية: إغلاق جميع المطارات والمنافذ اعتبارا من 9 إلى 11 تشرين الأول

2021/09/30 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق صدور توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع تخص المطارات والمنافذ والدراجات.

وقررت اللجنة الأمنية بالاتفاق مع قيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية والدفاع المدني تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول إلى صباح 11 من الشهر نفسهِ وانه سيتم ايضا منعُ حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحُة الحركة لبقية المركبات من أجل تسهيلِ تنقلِ الناخبين من منازلِهم إلى المراكز الانتخابية.

واشارت اللجنة إلى غلِق جميع المحال والمطاعم والمولات اعتباراً من الساعة العاشرة من يوم 10 تشرين لغايةِ الساعة 6 من يوم 11 تشرين، بالإضافة إلى منع كافة التجمعات البشرية وبكافةِ اشكالِها من صباح السابع من تشرين ولغايةِ الثالث عشر من الشهر ذاتهِ واعتقال كل من يخالف هذه الأوامر.

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