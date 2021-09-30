الكاظمي يوصي بالعفو الخاص عن قضايا الأحداث والنساء باستثناء الإرهاب والفساد

2021/09/30 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء باستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام.

وقال الكاظمي إن حكومته نجحت في تجاوز العديد من الأزمات منها مالية وصحية واقتصادية وأمنية ومحاولات جر العراق لصراع المحاور، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع ووضع العراق على الخط الصحيح.

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