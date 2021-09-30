رئيس الوزراء: موقف السيد السيستاني من الانتخابات يمثل دافعا كبيرا لإنجاحها

2021/09/30 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من جديد موقف المرجع الديني السيد علي السيستاني الداعم للمشاركة في الانتخابات، قائلا إنه يمثل دافعا كبيرا لإنجاحها.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إن سيشرف بنفسه على الأمن الانتخابي، متعهدا بعدم السماح لأي جهة بالتأثير على سير الانتخابات ونتائجها.

وذكر الكاظمي أن الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات وقامت بتوفير الدعم الكامل للمفوضية، معلنا تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب وستقوم هذه اللجان بإحالة أي تجاوز إلى القضاء ومفوضية الانتخابات.

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