2021/09/30 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..الكاظمي يستقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الكاظمي يستقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الكاظمي يستقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).