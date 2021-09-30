نظرة في بيان المرجعية الدينية حول الانتخابات

2021/09/30 | 20:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر السلامي

مرة أخرى تلقي المرجعية الدينية

العليا، بالكرة في ساحة الشعب لينتخب

ممثليه في البرلمان القادم وتحثه على

المشاركة الفاعلة، لكنها تحمله مسؤولية

قراره، وعدم تعليق المصير على شماعة

غيره

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