2021/09/30 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الامني : القبض على ارهابي ينقل الدواعش الى اوكارهم في الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الامني : القبض على ارهابي ينقل الدواعش الى اوكارهم في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).