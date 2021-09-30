افتتاح إكسبو 2020 في أكبر حدث من نوعه منذ تفشي الوباء

2021/09/30 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح اليوم في دبي معرض “إكسبو 2020” الضخم الذي تم تأجيل افتتاحه عاما كاملا بسبب وباء كورونا، ويعد الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء، على أن يبدأ استقبال الزوار الجمعة.

وانطلق إكسبو بمشاركة أكثر من 190 دولة لعرض ابتكاراتها التكنولوجية المتنوعة, وقطع هندسية استثنائية.

ويركز إكسبو على حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء، وتملك الصين أحد أكبر الأجنحة في المعرض بمساحة تتجاوز 4630 مترا مربعا.

ومن المعروضات في إكسبو دبي روبوت صيني على شكل باندا وتابوت أثري فرعوني في الجناح المصري وكبسولة لرحلة نحو المستقبل.

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