الكاظمي يوجه بعلاج ثلاثة جرحى بالقوات الأمنية من أهالي ذي قار

2021/09/30 | 20:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بعلاج ثلاثة جرحى بالقوات الأمنية من أهالي ذي قار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي استقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار".

وأكد أن "الكاظمي وجّه بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم".

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