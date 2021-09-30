الكاظمي يستقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار

2021/09/30 | 20:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار، ويوجّه بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم./انتهى8

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