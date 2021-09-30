2021/09/30 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CMtAg4Cdzqo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملا جواد: الانتخابات حديثة كونها تعمل وفق قانون الدوائر الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملا جواد: الانتخابات حديثة كونها تعمل وفق قانون الدوائر الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).