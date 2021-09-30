2021/09/30 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hEONAFiNqP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل والدة ثلاثة جرحى من ذي قار ويوجّه بعلاجهم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل والدة ثلاثة جرحى من ذي قار ويوجّه بعلاجهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).