لحظة إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد افتتاح فعاليات إكسبو 2020

2021/09/30 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يظهر لحظة رفع علم المكتب الدولي للمعارض، قبيل إعلان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد إمارة دبي، افتتاح فعاليات إكسبو 2020.

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