رئيس مجلس النواب يصل إلى الموصل

2021/09/30 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الى محافظة نينوى.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس الناوب في بيان مقتضب تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يصل إلى الموصل”.

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