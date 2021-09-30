سياسي عراقي يوجه رسالة للشيعة بشأن رئيس الوزراء القادم

2021/09/30 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس، رسالة إلى "الشيعة" بشأن مواصفات رئيس الوزراء القادم.

وكتب الشابندر، في تغريدة على "تويتر" اليوم (30 ايلول 2021): "(وقفوهم إنهم مسؤولون) ياشيعة علي والحسين، وانتم بصدد البحث في مواصفات رئيس الوزراء القادم والاصلح لهذه المرحلة الحساسة من تأريخ بلادنا".

وأضاف: "ندعوكم ألا تتفقوا على (طرطور) يتعهد بالولاء لكم ويلتزم بتفصيخ العراق وتوزيعه حصصا وفقا لاوزانكم ومصالحكم".

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