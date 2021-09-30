المرصد السوري: طائرات مسيرة تستهدف مواقع ميليشيات في البوكمال

2021/09/30 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الخميس، إن طائرة مسيرة قصفت موقعا لميليشيات إيرانية في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية مع العراق.

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