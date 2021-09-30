2021/09/30 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني جرت على ملعب النجف الدولي، مساء اليوم الخميس، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز، وجمعت بين فريقي نفط الوسط وضيفه نادي نوروز.وانتهى اللقاء بفوز فريق نفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط الوسط يتغلب على نوروز في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يتغلب على نوروز في الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يتغلب على نوروز في الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).