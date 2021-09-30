ام عراقية تترأس جلسة مجلس الوزراء (صور)

2021/09/30 | 20:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الكاظمي بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم.

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