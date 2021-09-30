رئاسة الجمهورية توضح آليات إصدار العفو الخاص: خطوة مباركة

2021/09/30 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت رئاسة الجمهورية، الخميس، آلية توصية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، فيما اعتبرته "خطوة مباركة".

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وقال المستشار القانوني في الرئاسة منيف الشمري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (30 أيلول 2021)، إن "العفو الخاص يكون استنادا الى المادة 73 اولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وموافقة رئيس الجمهورية"، مبينا أن "أساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "توصية الكاظمي بالعفو عن الأحداث والنساء خطوة مباركة، باستثناء الجرائم التي تخص الارهاب والفساد المالي والإداري والحق الشخصي وهو ما أكد عليه"، مشيرا الى أن "توصية الكاظمي سوف تصل لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بدراستها وإصدار مرسوم جمهوري بالعفو عن النساء والأحداث".

وعلق مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس الوزراء، في وقت سابق، بشأن وصية العفو الخاص التي قدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عباس في تدوينة تابعها "ناس"، (30 أيلول 2021)، "وقّع السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم مذكرة الى رئاسة الجمهورية بالعفو الخاص عن نحو 1100 من نزلاء السجون، غالبيتهم من الأحداث والنساء وبعض الاحكام الخفيفة".

واضاف، "علماً أن قضايا الإرهاب والجنائية والفساد وتجارة المخدرات غير مشمولة بالعفو، على أمل أن يكون القرار فرصة بداية جديدة لمن يستحقها".

وأوصى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء في السجون العراقية باستثناء قضايا محددة.

وقال الكاظمي في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم وتابعه "ناس"، (30 أيلول 2021)، "أوصينا اليوم بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام".

وأضاف "نجحنا في تجاوز العديد من الأزمات، منها مالية، وصحية، واقتصادية، وأمنية، ومحاولات جرّ العراق لصراع المحاور".

وأشار الكاظمي إلى أنّ "هناك إيجابيات عديدة في عمل الحكومة، وهناك بعض النواقص، وهدفنا كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، لكننا اتخذنا أيضاً إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح".

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