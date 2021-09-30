2021/09/30 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يستقبل أماً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار

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