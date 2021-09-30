رئاسة الجمهورية تكشف آلية إصدار العفو الخاص

2021/09/30 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، آلية توصية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، فيما اعتبرته “خطوة مباركة”.وقال المستشار القانوني في الرئاسة منيف الشمري في تصريح للوكالة […]

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