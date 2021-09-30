2021/09/30 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

اوضح المتحدّث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، بشأن إجراءات منع التجمعات البشرية ضمن خطة تأمين الانتخابات.

وقال الخفاجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار منع التجمعات البشرية يأتي ضمن خطة تأمين الانتخابات ويقصد بها التجمعات التي تثير المشاكل وتهدد الأمن السلمي للمجتمع، وكذلك الاجتماعات والتجمهر امام مراكز الانتخابات".

وأضاف، أن "مناسبات الأعراس والعزاء التي تخص المواطنين فهي غير مشمولة بالمنع".

وكان نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري اكد، في وقت سابق، عدم وجود حظر للتجوال بيوم الاقتراع.

ومن المقرر ان تجرى الانتخابات النيابية للدورة الخامسة في العاشر من تشرين الأول المقبل في عموم العراق لاختيار 329 نائبا وفق نظام الدوائر الانتخابية الصغيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تحدد أسباب إصدار قرار منع التجمعات أثناء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تحدد أسباب إصدار قرار منع التجمعات أثناء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).