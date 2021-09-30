2021/09/30 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط وإحباط محاولة تهريب أدوية ومنشطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة ان مفارزها تمكنت من ضبط وإحباط محاولة لتهريب أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي حيث تم ضبط حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.واشارت الى انه بعد الكشف والتدقيق تبين وجود (أدوية ومنشطات) لم يتم التصريح عنها مخبأة خلف مواد احتياطية تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين./انتهى9

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