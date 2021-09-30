2021/09/30 | 20:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري: امامنا تحديات كثيرة ويجب تحقيق السيادة الكاملة واخراج القوات الاجنبية ولن نتنازل عن هذا الشرط.واضاف في مؤتمر انتخابي لمرشحيه في بابل : طبعت الكثير من الدول العربية وبعض الخونة والمجرمين الذين خانوا امانة الامة وتاريخها وجهادها و لايمكن ان يكون التطبيع مع الكيان الصهيوني.واكد العامري: هناك جهات /لم يسمها/ تحاول حل او دمج الحشد، نحن لسنا متطرفين ونعرف الخارطة الامنية جيداً ،لايمكن للعراق ان يكون بدون جيش وبدون سلطة .واوضح ا: الحشد ليس بديلا عن الجيش والشرطة وانما ظهيرا قويا للجيش والشرطة.وبين: لا نقبل بحل الحشد بل يجب علينا بناء الاجهزة الامنية وتجهيزها وتدريبها فنحن لانملك دفاعا جويا ولا جيشا بريا.وطالب العامري الحكومة بتسليح الجيش بأسلحة حديثة متطورة ولاتبقى السماء العراقية مفتوحة لكل من هب ودب./انتهى9

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