الإعلام الامني: القبض على ارهابي ينقل الدواعش الى اوكارهم في الانبار

2021/09/30 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن القاء الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابي يقوم بنقل الدواعش الى اوكارهم في القائم بالانبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٠ واثر معلومات دقيقة من القاء القبض على احد الارهابيين في قرية العش الشمالي بقضاء القائم بالانبار، يعمل على نقل عناصر عصابات داعش الارهابي الى ملاذاتهم وأوكارهم وأماكن التقائهم بالخلايا النائمة".

واضافت انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

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