2021/09/30 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ "كان صبت اندبي! كان صحت اندبي.." مثل تونسي عن الحال ، في هذا المقال عن حال الشعوب المغاربية التي تتوق إلى فضاء أوسع بدون حدود، المثل يختصر معاناة امرأة حول حال بنتيها اللتين، واحدة تزوجت إلى الشمال حيث الزراعات التي تعتمد التساقطات المطرية كالحبوب، وأخرى تزوجت إلى الجنوب حيث الزراعات التي تعتمد حرارة الشمس وكان أن ذهب الزوج لزيارة بنتيه بالتتابع، زار الشمالية في وقت شح المطر فوجدها تشتكي من الشح و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-كان صبت اندبي! كان صحت اندبي.- - عذري مازغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-كان صبت اندبي! كان صحت اندبي.- - عذري مازغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).