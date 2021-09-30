2021/09/30 | 20:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن تعطيل الدوام ليوم واحد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن تعطيل الدوام ليوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).