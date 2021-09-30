2021/09/30 | 20:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KULEWMq4wvY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل أمّاً لثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).