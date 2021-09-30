اعتقال ناقل “الدواعش” في الأنبار

2021/09/30 | 20:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، إلقاء القبض على إرهابي يقوم بنقل عناصر داعش إلى أوكارهم في القائم ضمن محافظة الأنبار.وذكرت الخلية في بيان، أن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع لواء المشاة 30 وإثر معلومات دقيقة تمكنت من إلقاء […]

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