قائمة مرشحين من 3 أسماء.. من يخلف كومان في برشلونة؟

2021/09/30 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع التكهنات تشير إلى أن أيام المدير الفني الهولندي باتت معدودة في "كامب نو" فيما كشفت وسائل إعلام قائمة "مختصرة جدا" من 3 أسماء لخلافته.

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