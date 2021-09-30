2021/09/30 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، عن اخر المستجدات حول مبادرة “داري” الخاصة بتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، التي اطلقتها الحكومة في شهر تموز الماضي.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار حكومي يكشف عن آخر مستجدات “داري” لتوزيع الأراضي المركز الخبري الوطني.

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