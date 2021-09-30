2021/09/30 | 21:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kAQBmpIgBSY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل والدة ثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار ويوجّه بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل والدة ثلاثة جرحى من القوات الأمنية من محافظة ذي قار ويوجّه بعلاجهم وتسهيل إجراءاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).