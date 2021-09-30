بمواصفات مميزة وسعر رخيص.. شركة تتحدى سامسونغ بهاتف جديد

2021/09/30 | 21:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل.

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