العتبة الحسينية: مئات العجلات ساهمت بنقل الزائرين مجاناً من مختلف المحافظات العراقية قبل وبعد انتهاء زيارة الأربعين

2021/09/30 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، عن تخصيص أسطول كبير من الاليات

لنقل الزائرين من كربلاء إلى محافظاتهم

قبل وبعد انتهاء مراسيم زيارة الاربعين.

وقال رئيس قسم الآليات في العتبة

المقدسة عادل الموسوي

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