خلال الاربعين.. اجراء آلاف الفحوصات والعمليات وتقديم الادوية مجاناً في المستشفيات التابعة للعتبة الحسينية (ارقام)

2021/09/30 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، عن

اجراء (75) عملية كبرى و(5260) عملية صغرى

و(150) غسيل كلى مجاناً في المستشفيات

التابعة للعتبة الحسينية خلال زيارة

الأربعين.

وقال

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