2021/09/30 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها قوات حزب الله

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