بعد صور الجفاف بذي قار.. ميسان تفصح عن خطة لإحياء أهوارها

2021/09/30 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

كشفت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، اليوم الخميس، عن خطة لإحياء أهوار المحافظة بعد ازمة الجفاف التي ضربتها.

وقال نائب محافظ ميسان، وائل الشرع، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هذا الصيف كان قاسيا على مناطق الاهوار فالجفاف كان بقمته وادى ذلك لموت الحيوانات وشبه انعدام للعيش، رافق ذلك هجرة كبيرة من الاهوار نفذتها العوائل".

وأضاف أن "فصل الصيف عادة يشهد جفافا مع قلة الاطلاقات المائية، الا اننا ننتظر فصل الشتاء لاحياء الاهوار وإنعاشها من خلال زيادة الاطلاقات وكذلك الامطار، وحينها ستعود لها الحياة".

وبين أنه "في الحقيقة نتمنى ان يعالج الموضوع بشكل دائم".

وفي وقت سابق، نشرت (بغداد اليوم)، صورا توضح تعرض الاهوار الوسطى في ذي قار لجفاف قاسٍ نتيجة لأزمة المياه والحصار المائي الذي يتعرض له العراق من دول الجوار ( تركيا وسوريا وايران).

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