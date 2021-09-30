نفط الوسط يهزم نوروز ويعتلي الصدارة

2021/09/30 | 21:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / اعتلا فريق نفط الوسط صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه مساء اليوم على فريق نوروز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة الثالثة.وفرض نفط الوسط سيطرته على المباراة وحاول على المرمى في أكثر من مرة عبر عمر المنصوري وسجل نفط الوسط هدفا ابيض الغي بداعي التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الشوط الثاني أفتتح اللاعب سجاد جاسم النتيجة بالدقيقة ٥٤ باحرازه الهدف الأول وواصل نفط الوسط ضغطه وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر المحترف العاجي فلورنت ديدر في الدقيقة ٧٤ لتنتهي المباراة بفوز نفط الوسط بهدفين دون رد.ورفع نفط الوسط رصيده إلى النقطة ٩ في صدارة الترتيب بينما تجمد رصيد نوروز عند النقطة الواحدة./انتهى

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