مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح في سامراء

2021/09/30 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح استهدف منزلاً في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة هاجمت منزلاً ضمن منطقة قصر العاشق في مدينة سامراء".

وأضاف المصدر أن "الهجوم ادى الى مقتل ٣ اشخاص"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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