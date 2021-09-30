انتفاضة أكتوبر ودروسها، مسيرة الجماهير الثورية المتواصلة للتحرر - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/09/30 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق انتفاضة أكتوبر ودروسها،مسيرة الجماهير الثورية المتواصلة للتحررتمر الذكرى السنوية الثانية لاندلاع انتفاضة أكتوبر يوم الأول من شهر أكتوبر وجميع المعضلات والقضايا التي طرحتها الانتفاضة وناضلت من اجل حلها وتلك الأهداف التي سعت لتحقيقها باتت تطرح نفسها من جديد بشدة وإلحاح أكثر.



كانت انتفاضة أكتوبر اهم حدث سياسي في تاريخ العراق الحديث من حيث راديكاليتها السياسية وثوريتها وهدفها؛ إسقاط مج ......





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