توب 5: افتتاح إكسبو 2020 دبي.. وإدانة ساركوزي وطرد مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا

2021/09/30 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من طرد إثيوبيا تطرد 7 من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ومظاهرات في السودان لدعم الانتقال الديمقراطي، وساركوزي أول رئيس فرنسي يُحكم عليه بالسجن، ووزير خارجية إسرائيل يصل البحرين بأول زيارة رسمية وتاريخية، وصولا إلى افتتاح إكسبو 2020 دبي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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