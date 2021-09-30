2021/09/30 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الخميس، بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، غلق الموقع الالكتروني الخاص بتقديم المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي للعودة إلى الخدمة، مبينا ان الطلب جاء لغرض منع استغلال قضية التعيينات للدعاية الانتخابية.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (30 ايلول 2021)، ان "اعتراض التيار ليس على اعادة 30 الف منتسب من المفسوخة عقودهم الى ملاك الحشد، وذلك لان هؤلاء لديهم اوليات قانونية واصولية وليس هناك اشكالية في اعادتهم للخدمة، وهناك مناقلة قد حصلت من قبل وزارة المالية لتمويل رواتبهم".

وأضاف المصدر، ان "فالح الفياض ونوري المالكي استغلوا قضية اعادة المقاتلين المفسوخة عقودهم وقاموا بفتح موقع الكتروني لتقديم المواطنين البسطاء على التعيينات في هيئة الحشد الشعبي، وحسب المعلومات التي لدينا فقد قدم حتى الان اكثر من 300 الف شخص على الموقع".

واعتبر المصدر، ان "فتح الموقع الاكتروني من قبل هيئة الحشد غير قانوني، وضحك على الذقون واستغلال البسطاء لغرض الدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى ان "مقتدى الصدر طالب رئيس الوزراء بالتدخل وغلق الموقع ومنع العابثين من استغلال المواطنين لغايات دنيئة لا يراد منها سوى استغلال اصواتهم لان القاصي والداني يعلم جيدا انه لايمكن بعد الانتخابات تعيين هذا العدد الهائل على ملاك الحشد".

وأكد المصدر، ان "التيار الصدري دعم وبقوة اعادة 30 الف من المقاتلين المفسوخة عقودهم الى الخدمة، وبين ان اكثر من 3 الاف مقاتل قد عادوا الى الخدمة في سرايا السلام وكانوا من المفسوخة عقودهم".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: طلب من الصدر للكاظمي بشأن مفسوخي الحشد.. الفياض والمالكي استغلوا الملف!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: طلب من الصدر للكاظمي بشأن مفسوخي الحشد.. الفياض والمالكي استغلوا الملف!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).