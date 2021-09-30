2021/09/30 | 21:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد توضح بشأن مقطع فيديو يظهر دخول الشرطة الروسية إلى سفارتها في موسكو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/30 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد توضح بشأن مقطع فيديو يظهر دخول الشرطة الروسية إلى سفارتها في موسكو) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد توضح بشأن مقطع فيديو يظهر دخول الشرطة الروسية إلى سفارتها في موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).