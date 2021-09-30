بالفيديو.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار كثيف شمال أربيل

2021/09/30 | 21:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ نيوز/ أفاد شهود عيان ومصدر أمني بمقتل 4 أشخاص، يوم الخميس، بإطلاق نار كثيف جراء خلاف بين عائلتين في ناحية حرير شمال أربيل.ونقلت وسائل إعلام كردية عن شهود عيان قولهم، إن 4 أشخاص قتلوا بإطلاق نار كثيف وسط سوق مركز ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة شمال أربيل، نتيجة اشتباكات مسلحة بين أفراد […]

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مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار كثيف شمال أربيل أولاً على الايام نيوز.

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