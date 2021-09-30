مجلس الشيوخ يقر

2021/09/30 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، ميزانية موقتة، يُفترض أن يؤيدها مجلس النواب، ويصادق عليها الرئيس، جو بايدن، قبل منتصف الليل، لتجنب شلل الإدارات الحكومية الفدرالية.

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