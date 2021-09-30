2021/09/30 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، عن أن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان ستكلف خزينة برشلونة نحو 12 مليون يورو كشرط جزائي في عقده وهو مبلغ لا يستطيع النادي تحمله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقالة كومان تهدد برشلونة المثقل بالديون بأزمة مالية جديدة المركز الخبري الوطني.

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