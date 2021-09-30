طائرة مسيّرة تستهدف موقعاً لفصائل مسلحة قرب الحدود العراقية مع سوريا

2021/09/30 | 21:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الخميس، إن طائرة مسيرة قصفت موقعا تابعاً لفصائل مسلحة في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية مع العراق.

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وأضاف المرصد في بيان: أن "انفجارات دوّت في البوكمال بريف دير الزور، شرقي سوريا نتيجة قصف من طائرة مسيرة مجهولة الهوية حلقت في أجواء المنطقة مع مغيب شمس الخميس".

وتابع المرصد أن "صاروخين على الأقل استهدفا منطقة الكتف قرب مدينة البوكمال، في حين تصدى عناصر من الفصائل المستهدفة للطائرة المسيرة بالرشاشات الثقيلة".

وكان المرصد قد ذكر، الثلاثاء، أن قصفا جويا نفذه "طيران حربي مجهول الهوية" أدى إلى تدمير منصات صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع في منطقة المزارع ببادية الميادين.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن "الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخصا من فصائل مسلحة من جنسيات غير سورية".

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