أدباء نينوى يستذكرون الشاعر الراحل مزاحم علاوي

2021/09/30 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -بهجت درسون أقام اتحاد الأدباء والكتاب فرع نينوى جلسة استذكارية للشاعر الراحل مزاحم علاوي، أدار الجلسة د.أحمد جار الله، وشارك في الاستذكار د.فيصل القصيري، وذلك على قاعة ملتقى الكتاب يوم الخميس 23-9-2021، وحضر نخبة من مثقفي وأدباء المدينة.في البدء تحدث د.أحمد جارالله عن إصدار الكتاب بحق قامة من قامات المدينة […]

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