داعش يقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في سامراء

2021/09/30 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الخميس، بـأن عناصر من داعش اقدمت على قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، في مدينة سامراء.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت مساء اليوم، منزلا ضمن منطقة قصر العاشق في مدينة سامراء، وقادمت على قتل ثلاثة أشخاص".

وأضاف، أن "المجموعة المهاجمة يعتقد انتماء أفرادها إلى تنظيم داعش".

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